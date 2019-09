Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Celine Dion findet ihre Figur sehr in Ordnung © APA/AFP/ALICE CHICHE

Erst seit wenigen Tagen ist die kanadische Pop-Diva Celine Dion (51) wieder auf Welttournee, die sie am 15. Juni 2020 auch in die Wiener Stadthalle führen wird. In einem Interview mit dem US-Sender "Entertainment Tonight" hat sich die erfolgreiche Sängerin ("My Heart Will Go On") nun gegen die vielen negativen und zum Teil sogar gehässigen Kommentare über ihre schlanke Figur zur Wehr gesetzt.