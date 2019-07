Facebook

Die Wachsfigur von Justin Bieber © MADAME TUSSAUDS/KATHARINA SCHIFFL

Eingefleischten Fans braucht man es nicht extra zu sagen: Popstar Justin Bieber (25) ist angeblich zum Dahinschmelzen. Das funktioniert in Tagen wie diesen einfacher als gedacht, denn Justin Bieber ist noch bis September in Wien zu sehen - als Wachsfigur bei Madame Tussauds. Mittlerweile ist es die zweite Wachsfigur des kanadischen Sängers, auch, weil er sich über die Jahre hinweg einem wahren Tattoo-Kult hingegeben hat. Dem wurde nun Rechnung getragen: 39 „Tätowierungen“ wurden der Figur in wochenlanger Arbeit in London aufgemalt. Somit glänzt der Wachs-Bieber wieder so, wie ihn seine Fans kennen.

Bevor es für die Figur in eine gemäßigte Klimazone ging, wurde der Bieber zu Werbezwecken in das Wiener Krapfenwaldbad transferiert, wo er ziemlich sicher kein Bad in der Menge nahm. Und was macht der echte Justin Bieber in diesen Tagen so? Wenn er sich nicht für den in Schweden verhafteten Rapper A$AP Rocky (30) einsetzt, musiziert er. Erst vor wenigen Tagen hat er mit Billie Eilish (17) ihr Lied „Bad Guy“ neu aufgenommen.