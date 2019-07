Die siebenjährige schwedische Prinzessin Estelle sei ein Fan der Metal-Band Metallica. Am Dienstag besuchte sie mit ihren Eltern zum zweiten Mal ein Konzert der Band.

Konzert in Göteborg

Zartes Kleidchen und ein Faible für härtere Töne: Prinzessin Estelle ist ein Fan von Metallica © TT NYHETSBYRÅN

Die junge schwedische Prinzessin Estelle war bei einem Konzert der Metal-Band Metallica ("Nothing Else Matters". Die Siebenjährige und ihre Eltern, Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel, hätten am Dienstagabend einen schönen Konzertabend im Fußballstadion von Göteborg verbracht, sagte eine Sprecherin des Königshauses der Zeitung "Göteborgs-Posten".

Der Deutschen Presse-Agentur verriet die Sprecherin, man könne durchaus sagen, dass Estelle ein Fan der Gruppe sei. Es sei bereits das zweite Mal, dass sie Metallica gesehen habe. Passend dazu - und angelehnt an einen der großen Welthits der Band - titelte die Zeitung "Aftonbladet": "Nothing Estelle Matters".