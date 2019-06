Nach ersten Gerüchten einer heimlichen Hochzeit im Mai, haben sich die beiden anscheinend in Paris das Jawort gegeben.

Schauspieler Zoë Kravitz © APA/AFP/ANGELA WEISS

Schauspieler Zoë Kravitz (30) und Karl Glusman (31) sind ein Ehepaar. Wie unter anderem das "People"-Magazin berichtet, haben sich die beiden am Samstag in Paris das Jawort gegeben. Die Tochter von Rockstar Lenny Kravitz (55) soll jedoch bereits im Mai heimlich vor den Traualtar getreten sein - gestern gab es dann die große Feier in Papas Luxus-Apartement.

Laut der Bild-Zeitung waren mit dabei: "Big Little Lies"-Kolleginnen Shailene Woodley (27), Reese Witherspoon (43) Laura Dern (52) und Nicole Kidman (52). Aber auch Jason Momoa (39), Eddie Redmayne (37) oder Denzel Washington (64) wurden gesehen.