Reynolds lobt Geschmack, hätte r sich aber Hinweis darüber gewünscht, wie viel zu viel sei © (c) APA/EPA/IAN LANGSDON (IAN LANGSDON)

Der kanadische Schauspieler Ryan Reynolds ("Deadpool") hat seine eigene Gin-Marke auf dem Amazon-Bewertungsportal mit optimalen fünf Sternen ausgezeichnet - und humorvoll davor gewarnt, zu viel davon zu trinken. Auf Twitter teilte der 42-Jährige einen Screenshot der Bewertung.

Dazu schrieb der "Deadpool"-Darsteller: "Ich mochte diese Rezension von Aviation Gin, die mir jemand geschickt hat, nachdem ich sie geschrieben habe." Reynolds ist seit 2018 Eigentümer der Marke.

In der Rezension, die unter dem Namen "Champ Nightengale" veröffentlicht wurde, heißt es über den Gin: "Ich liebte und hasste ihn." Zwar habe er den Geschmack gemocht, allerdings hätte er sich einen Hinweis darüber gewünscht, wie viel Gin zu viel sei. Am nächsten Tag sei "Nightengale" neben einer Ehefrau namens Linda aufgewacht, sogar die Schuhe habe er noch an gehabt.