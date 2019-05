Felix Neureuther tritt als Kandidat bei „Schlag den Star“ an

Facebook

Felix Neureuther: demnächst bei "Schlag den Star" in Aktion © APA/dpa/Lino Mirgeler

Im März hat er sein Karriereende angekündigt. Aber auf der faulen Haut liegen mag Deutschlands Ski-As Felix Neureuther deswegen nicht; Wie jetzt bekannt wurde, stellt sich der Pistenakrobat bei „Schlag den Star“ auf ProSieben eine wetlmeisterlichen Duell.

Der Ski-Weltmeister tritt dabei am 15.Juni gegen Fußball-Weltmeister Christoph Kramer an: Skirennläufer gegen Fußballprofi. Slalom-As gegen Mittelfeld-Stratege. Wer da wohl gewinnt? Bei vollem Einsatz in Sachen Kampfgeist und Fitness, Köpfen und Körperbehrrschung geht es immerhin um 100.000 Euro. Den Showmaster gibt der bewährte Elton, als Kommentator fungiert Ron Ringguth. Und als Music-Acts stehen der Kanadas Rocklegende Bryan Adams („All or Nothing“) sowie die deutsche Pop-Sängerin Sarah Connor („Vincent“) auf der Bühne.

Wer da gewinnt? Schwer zu sagen. Klar ist, dass in Österreich ziemlich viele Fans Weltmeister Felix die Daumen halten werden. Möglicherweise etliche mehr als Weltmeister Christoph...