Auftritt in "Wetten das war's ...?" Helene Fischer unterbricht am Donnerstag Auszeit

Für Moderator Frank Elstner macht Sängerin Helene Fischer eine Ausnahme. Er lud sie in seine Talkshow ein und sie kommt - am Donnerstag wird an einem geheimen Ort aufgezeichnet, zu sehen soll sie schon Ende Juni sein.