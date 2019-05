Vier Outfits in 15 Minuten: Lady Gaga stahl bei der Met Gala in New York allen die Show. Katy Perry kam als Kronleuchter, Jared Leto hatte einen zusätzlichen Kopf dabei.

Lady Gaga auf dem rosaroten Teppich der Met Gala © Charles Sykes/Invision/AP (Charles Sykes)

Es ist eine der wichtigsten Partys der Modewelt und in diesem Jahr geht der "Oscar der Modebranche", wie das Schaulaufen auf dem rosaroten Teppich bei der Met Gala in New York gerne genannt wird, eindeutig an Lady Gaga. Zumindest, wenn es um die Anzahl der Outfits geht - und die Art und Weise, wie man sie vor aller Augen wechselt.