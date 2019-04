Facebook

Adele hat sich von ihrem Ehemann Simon getrennt © AP/Invision/Jordan Strauss

Lange Zeit hatten sie ein Geheimnis um ihre Liebe gemacht. Obwohl bereits seit acht Jahren zusammen gab es erst vor zwei Jahren eine offizielle Bestätigung ihrer Beziehung. Nun haben sich die britische Künstlerin Adele ("Hello") und ihr Ehemann, der US-amerikanische Unternehmer Simon Konecki (45), getrennt. Wie britische Medien melden, bestätigten die Sprecher der Sängerin am Freitag die Nachricht: "Adele und ihr Partner haben sich getrennt. Sie sind darum bemüht, ihren Sohn gemeinsam liebevoll großzuziehen. Wie immer bitten sie um Privatsphäre", heißt es demnach in dem Statement.

Adele Adkins, wie die heute 30-Jährige mit bürgerlichem Namen heißt, und Konecki haben einen gemeinsamen sechsjährigen Sohn und sind seit 2016 verheiratet. Sie lebten zuletzt in einem Anwesen in East Grinstead in der südenglischen Grafschaft West Sussex.

Adele wurde bisher mit 15 Grammys ausgezeichnet, wovon sie den ersten bereits mit 20 Jahren erhielt. Für ihren "James Bond"-Titelsong "Skyfall" gab es 2013 einen Oscar für den Besten Filmsong.