Tokio Hotel Bill Kaulitz: "Ich bin Single"

Tom und Bill Kaulitz © APA/dpa/Ursula Düren

Alle reden über die bevorstehende Hochzeit von Heidi Klum und Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz. In der ab morgen im Handel erhältlichen Gala gibt dessen Zwillingsbruder darüber Auskunft, ob er aktuell auch in festen Händen sei: "Leider nicht. Schön wär's. Ich bin der einzige Single aus der Band. Das war schon immer so. Aber ich glaube, man kann nicht nach Liebe suchen, es muss passieren", so Bill Kaulitz zu Gala.