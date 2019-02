Facebook

Kommt 2019 zum Opernball: Elle Macpherson © EPA

Er hatte sie schon alle geladen: Pamela Anderson, Kim Kardashian, Paris Hilton oder zuletzt Melanie Griffith - 2019 bringt Baumeister Richard Lugner das australische Model und die Schauspielerin "The Body" Elle Macpherson zum Wiener Opernball. Das Geheimnis lüftete er heute Vormittag traditionell bei einer launigen Pressekonferenz in der Lugner City in Wien. Zugleich erzählte er von langen Verhandlungen mit ihr.

Die 54-Jährige lebt in Miami, wo sie sich ein 8,1 Millionen Dollar-Haus gekauft habe, sie sei in Australien geboren. Ihr Spitzname: "The Body". Ihr Filmdebüt gab sie 1994 an der Seite von Hugh Grant und Tara Fitzgerald in "Verführung der Sirenen". 1997 hatte sie in dem Filmdrama "Auf Messers Schneide" ihre erste große Rolle. In ihrem Heimatland ist sie sehr prominent, 1999 war sie auf einer Briefmarke abgebildet. Die 54-Jährige wurde als "Model-Ikone der letzten Jahre" angekündigt. "Es genügt, dass sie aus Amerika kommt", sagte Lugner. Erst war ein Gast aus Los Angeles geplant, doch die Brände in Südkalifornien hätten dies unmöglich gemacht

Sechs Stunden Zeitunterschied mache seinen Gast weniger grantig, sagte Lugner. Sie mache davor einen Zwischenstopp bei ihrem Freund in London, einem Mediziner. Ihr Frisör werde aus Köln eingeflogen, die Rechnung fürs Kleid zahle er. Ob er mit ihr tanzen werde? "Sie hat Ballettunterricht genommen - sie wird keine Freude mit mir haben". Er beherrsche noch Langsamen Walzer und Rock'n'Roll. Nur die Medienagentur, mit der er verhandle, bereite ihm noch ein bisschen Kopfzerberechen".

Von Pam Anderson bis Kim Kardashian: Lugners Opernballgäste Heuer beim Opernball in Richard Lugners Loge: Elle Macpherson dapd Er darf beim Wiener Opernball, der wohl wichtigsten und glamourösesten gesellschaftlichen Veranstaltung des Landes, einfach nicht fehlen: Richard Lugner - Baumeister, Society-Faktotum und (zweifacher) Kandidat für die Bundespräsidentschaft. Bereits seit den 1990er-Jahren wird "Mörtel" - hier auf einem Archivbild mit Ex-Gattin Christina "Mausi", Tochter Jacqueline und Ex-Schwiegersohn Helmut Werner - von prominenten Stars zu Österreichs Staatsball begleitet. Zu Gast waren in diesen ersten Jahren unter anderem Sophia Loren, Raquel Welch und Faye Dunaway. Jacqueline Bisset (rechts) und Nadja Abdel "Naddel" Farrag (links) hießen im Jahr 2000 die Gäste von Richard und Christina Lugner (Mitte). 2001 hieß es "ein Engel für Richard": Farrah Fawcett, bekannt aus "Drei Engel für Charlie", kam zum Society-Event. Ein Jahr später wagte Lugner mit der italienischen Filmikone Claudia Cardinale den Walzerschritt. Hätten Sie die Dame ohne ihrem berühmten roten Badeanzug erkannt? Pamela Anderson, dank der Rettungsschwimmer-Serie "Baywatch" das Sexsymbol der 1990er-Jahre, ... ... tauschte dann 2003 Bussis mit dem Baumeister aus. 2004 war die US-Schauspielerin Andie MacDowell eingeladen, ... ... ein Jahr darauf hieß Lugners Gast in der Opernball-Loge Geri Halliwell (Spice Girls). "Baywatch", die zweite: Carmen Electra (2006). 2007 stellte Lugner seinen Stargast bei der alljährlichen Pressekonferenz im Vorfeld sogar mit einer Karikatur vor: Hotelerbin und It-Girl Paris Hilton. Ein irgendwie schräges Paar, finden Sie nicht? Mit Burlesque-Star Dita Von Teese wurde es 2008 glamourös. Die blonde Dame an der anderen Seite des Society-Löwen ist übrigens Bettina "Hasi" Kofler. Haben Sie aber sicherlich erkannt! Ganz kuschelig mit "Desperate Housewife" Nicolette Sheridan, 2009. Das "Trio infernale" im Jahr 2010: Lugner, Helmut Werner und Deutschlands Pop-Titan Dieter Bohlen. Larry Hagman aus der TV-Kultserie "Dallas" mit Lugners damaliger "besserer Hälfte" Anastasia "Katzi" Sokol im Jahr 2011. Lugner tanzte indes mit der schönen marokkanischen Herzensbrecherin Karima el-Mahroug. Die junge Dame hatte als "Ruby Rubacuori" Italiens Medienzampano und Ministerpräsident Silvio Berlusconi bezirzt - und fast zu Fall gebracht. Küsschen gefällig? 2012 wurde es dann mit dem dänischen Ex-Model Brigitte Nielsen ganz heiß. Im selben Jahr entstand auch dieses, nun ja, außergewöhnliche Bild (von links): Christina Lugner, Jaqueline Lugner, Anastasia "Katzi" Sokol, Richard Lugner, Brigitte Nielsen, Roger "Mein Name ist Bond, James Bond" Moore mit Ehefrau Kristina Tholstrup und Helmut Werner. 2013 kam der umtriebige Baumeister und Politiker in Begleitung von Italiens Diva Gina Lollobrigida und Schauspielerin Mira Sorvino zum "Ball der Bälle". Lollobrigida hätte bereits 1991 kommen sollen, sagte aber wegen des Golfkriegs ab. Im Jahr 2014 war dann ein echter Superstar in Wien zu Gast: Kim Kardashian - auch wenn man ja eigentlich nie so genau weiß, warum Kardashian eigentlich so berühmt ist. Elisabetta Canalis, für einige Jahre die Frau an der Seite von Hollywoods Superstar George Clooney, im Jahr 2015 mit Richard und Cathy "Spatzi" Lugner. Beim flotten Tänzchen kam es dann sogar zu einem kurzen Busenblitzer - einer der größeren "Skandale" der jüngeren Opernball-Vergangenheit. Ganz züchtig ging es mit Ex-Kinderstar Brooke Shields über die Bühne. Schauspielerin Goldie Hawn hat Richard Lugner zum Opernball 2017 begleitet. Für den Film "Die Kaktusblüte" gewann Hawn 1970 den Oscar und den Golden Globe. Sie ist die Mutter der Schauspieler Kate und Oliver Hudson. APA/HERBERT PFARRHOFER 2018 kam Melanie Griffith in die Wiener Staatsoper. Offenbar ohne große Starallüren "Sie ist lustig, sie ist freundlich, sie ist pünktlich, sie macht Schmähs", sagte Lugner später über seinen Gast. APA/HERBERT PFARRHOFER 1/28

"Schwieriger Gast"

Der 86-Jährige kündigte vorab einen "schwierigen Gast" für seine Loge an. Usprünglich hatte er geplant, am 28. Februar zwei Gäste mit zu dem Fest zu nehmen. Da der Hauptgast aber keine Konkurrenz wollte, wurde der zweite Gast kurzerhand wieder ausgeladen.

Lugners Lieblingsgast: Sie war einfach goldig Goldie Hawn am Opernball Richard Lugner hat es mit seinem Opernballgast für das Spektakel am 28. Februar offenbar wieder einmal nicht ganz einfach. Die Person sei "sehr schwierig", meinte der Baumeister am Dienstag zur APA. So musste etwa ein bereits fixierter Zweitgast wieder kurzfristig ausgeladen werden, da der Erstgast offenbar keine Konkurrenz in der Loge wünscht. (c) APA/HERBERT PFARRHOFER (HERBERT PFARRHOFER) WIENER OPERNBALL 2018: GRIFFITH / LUGNER Zuletzt hatte Lugner mit seinen Gästen nur wenig Probleme: Die US-Schauspielerin Melanie Griffith war im vergangenen Jahr etwa "super toll. Pünktlich, freundlich. Super". (c) APA/HERBERT P. OCZERET (HERBERT P. OCZERET) Goldie Hawn am Opernball Die Schauspielerin Goldie Hawn bescherte Lugner 2017 überhaupt "den schönsten Opernball". (c) APA/HERBERT PFARRHOFER (HERBERT PFARRHOFER) Goldie Hawn am Opernball "Sie ist lustig, sie ist freundlich, sie ist pünktlich, sie macht Schmähs", freute sich der Baumeister damals. (c) APA/HERBERT PFARRHOFER (HERBERT PFARRHOFER) Goldie Hawn am Opernball Aber eine Goldie gibt es eben nur einmal auf der Welt. (c) APA/HERBERT PFARRHOFER (HERBERT PFARRHOFER) Goldie Hawn am Opernball (c) APA/dpa-Zentralbild/Jens Kalaene (Jens Kalaene) APA/HERBERT PFARRHOFER 1/7