Heidi Klum und Tom Kaulitz Hochzeitstermin steht, auf die Babyfrage gibt es keine Antwort

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heidi Klum und Tom Kaulitz © AP

Musiker Tom Kaulitz (29) hat sich nach eigenen Worten direkt beim Kennenlernen in Model Heidi Klum (45) verliebt. "Eigentlich wurden wir nicht verkuppelt. Ich hab direkt Gas gegeben. Ich fand sie direkt toll", sagte der Gitarrist der Band Tokio Hotel am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung von Markus Lanz. Die beiden lernten einander auf der Geburtstagsparty von Designer Michael Michalsky kennen.

Liebe auf den ersten Blick

Zwillingsbruder Bill erklärte, er habe die Chemie zwischen den beiden direkt gespürt: "Das hat man eigentlich sofort beim 'Hallo' sagen gemerkt. Das war Liebe auf den Blick, auf jeden Fall." Er habe so etwas vorher nicht für möglich gehalten, meinte Tom: "Das ist total schön."

Keine Antwort auf Babyfrage

Klum und Kaulitz haben im Dezember ihre Verlobung bekanntgegeben. Auf möglichen Nachwuchs angesprochen, sagte der 29-Jährige zu Markus Lanz: "Das sage ich Dir nicht."

Das Datum für die Hochzeit steht schon fest

Einen Tag zuvor hatte die "Germany's Next Topmodel"-Moderatorin über ihre Hochzeitspläne gesprochen. "Wir sind beide Deutsche. Das wird sehr organisiert und pünktlich ablaufen", sagte Klum am Rande der New Yorker amfAR-Gala dem Portal "ET Online". Sie hätten bereits ein Datum gefunden. "Ich war zweimal verheiratet und hätte nie gedacht, ein drittes Mal Ja zu sagen", sagte sie dem US-Sender "Access". "Aber ich mache es."