Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Soll für einen Boygroup-Star schwärmen: Supermodel Naomi Campbell © APA/AFP/YANN COATSALIOU

Er ist 25, sie 48 Jahre alt - wie die britische "Sun" berichtet, soll sich das einstige Supermodel Naomi Campbell einen extrem jungen Lover geangelt haben: Das Mitglied der Boyband One Direction Liam Payne schwärme - so geheime Quellen - von ihr: "Liam findet sie fantastisch und wunderschön, und hat gesagt, der Sex mit ihr sei irre."

Campbell wäre nicht die einzige prominente Frau im Rampenlicht, die sich einen Toyboy geangelt hat. Und bestimmt nicht die letzte.

Klum und Kaulitz: Junger Mann, ältere Frau - diese Promis machen es vor Seit einigen Jahren werden ältere Frauen die Beziehungen mit jüngeren Männern eingehen, als "Cougar" bezeichnet. Hier wird das Bild von einem "Puma" gezeichnet, der sich auf die Jagd begibt. Ein wenig charmantes Bild. Basierend auf diesen Slang-Ausdruck gibt es sogar eine TV-Serie namens "Cougar Town" (Bild), in der Courtney Cox mit 40 mehrere junge Männer kennenlernt. (c) ORF (Danny Feld) Heidi Klum, Tom Kaulitz Auch zwischen Heidi Klum (44) und Tom Kaulitz (28) liegt ein Altersunterschied von 16 Jahren. Das scheint nach wie vor das dominierende Thema zu sein. Umgekehrt würde vermutlich kein Hahn danach krähen. (c) Arthur Mola/Invision/AP (Arthur Mola) Auch wenn die Beziehung längst vorbei ist, aber Demi Moore und Ashton Kutcher waren viele Jahre lang liiert. dapd (Ronald Zak) Iris Berben (67) lernte 2007 bei einem Filmdreh ihren jetzigen Partner Heiko Kiesow (56) kennen. (c) AP (Marcel Mettelsiefen) Auch Model Kate Moss (44) pfeift auf Altersunterschiede - wie das Bild vom Glastonbury-Festival zeigt. Aktuell ist sie mit Nikolai von Bismarck (30) zusammen. (c) EPA (FACUNDO ARRIZABALAGA) Auch beim französischen Präsidenten Emanuel Macron und seiner Ehefrau Brigitte liegt ein Altersunterschied von 25 Jahren. APA/AFP/LUDOVIC MARIN (LUDOVIC MARIN) Auch Schauspieler Aaron Taylor-Johnson sieht das mit dem Alter locker: "Ach, Alter wird überbewertet". Zwischen ihm und seiner Frau Fotografin und Regisseurin Sam Taylor-Wood, liegen 23 Jahre Unterschied. (c) AP (Markus Schreiber) Seit 2009 ist Schauspielerin Sabine Thomalla (52) mit dem Handballer Silvio Heinevetter (33) zusammen. (c) APN (Kai-Uwe KNOTH) 1/8

Eine offizielle Bestätigung oder Begründung gibt es natürlich nicht, doch die beiden wurden schon mehrmals in der Öffentlichkeit miteinander gesichtet. Gerüchte kamen aber bereits auf, weil sie auf Instagram ganz ungeniert miteinander flirteten. Sie bezeichnete ihn unter einem Bild als „wunderschöne Seele“, er kommentierte eins ihrer Fotos mit: „Perfektion in Person … Schau mich nicht so an.“