Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ozzy Osbourne bei den Grammys 2014 © (c) APA/EPA/PAUL BUCK

Hardrock-Ikone Ozzy Osbourne hat seine geplante Europa-Tournee wegen einer Erkrankung abgesagt. Betroffen sind auch fünf Konzerte in Deutschland und der Schweiz. In einer Mitteilung erklärte der 70-jährige Brite, er müsse die europäische Etappe der "No More Tours 2" auf ärztliche Anweisung hin verschieben.

Es sei eine schwere Infektion der oberen Atemwege diagnostiziert worden, die sich nach Ansicht des Arztes auf einer Tournee im Winter, mit Live-Auftritten und umfangreichen Reisen, zu einer Lungenentzündung entwickeln könne. "Ich bin völlig am Boden zerstört", schrieb Osbourne. Die Tour sollte an diesem Mittwoch in Dublin starten und im Februar auch nach München, Frankfurt, Hamburg, Berlin und Zürich führen. Neue Termine wurden zunächst nicht genannt.

Der Altrocker wollte auf der "No More Tours 2"-Konzertreise bis 2020 durch die Welt touren und danach nur noch vereinzelte Shows spielen. Solch einen Rückzugsplan hatte Osbourne bereits 1992 auf seiner ersten Abschiedstour. Damals war bei ihm fälschlicherweise multiple Sklerose diagnostiziert worden, Osbourne wollte sich mehr um seine Familie kümmern. Danach entschied sich der Brite dann aber doch anders.

Der frühere Black-Sabbath-Sänger, der auch "Fürst der Finsternis" genannt wird, sorgte vor 37 Jahren für Furore, als er einer Fledermaus auf der Bühne den Kopf abbiss. Zum Jahrestag bot Osbourne kürzlich eine Plüschfledermaus mit abnehmbarem Kopf in seinem Online-Shop an.