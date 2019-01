Modezar Karl Lagerfeld hat die erste seiner Chanel-Modenschauen am Dienstag verpasst. Eine Chanel-Sprecherin sagte der Zeitschrift "Women's Wear Daily", der Modeschöpfer habe sich "heute Früh erschöpft gefühlt".

Karl Lagerfeld © (c) APA/AFP/FRANCOIS GUILLOT (FRANCOIS GUILLOT)

Modezar Karl Lagerfeld hat die erste seiner Chanel-Modenschauen am Dienstag verpasst. Der 85-Jährige überließ es in der Früh seiner engen Mitarbeiterin Virginie Viard, in Paris die Haute-Couture-Schau für die Frühlings- und Sommerkollektion zu präsentieren. Die Zuschauer warteten vergeblich darauf, dass Lagerfeld wie sonst üblich auf die Bühne kam.

Eine Chanel-Sprecherin sagte der Zeitschrift "Women's Wear Daily", der Modeschöpfer habe sich "heute Früh erschöpft gefühlt". An der Nachmittags-Schau werde er aber teilnehmen. Eine Modejournalistin meinte, sie könne sich nicht erinnern, dass Lagerfeld in seinen 40 Jahren bei Chanel jemals eine Schau verpasst habe.