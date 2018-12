Hollywoodstar Johnny Depp besuchte in seiner Rolle als Captain Jack Sparrow junge Krebspatienten in Paris.

Johnny Depp mit einem kleinen Patienten © APA/AFP/Institut Curie/HO

Da staunten die jungen Patienten im Pariser Curie Institut, einem der führenden Krebsforschungszentren, nicht schlecht: Am Donnerstag gab es für sie noch einmal eine ganz besondere Bescherung - nämlich Captain Jack Sparrow höchstpersönlich schaute vorbei. Dabei gab es nicht nur Selfies mit den Kindern, sondern Johnny Depp plauderte auch mit dem medizinischen Personal.

Für Johnny Depp hingegen ist der Charakter, den er fünf Folgen lang in der Filmreihe "Fluch der Karibik" verkörpert hat, Geschichte. Der Reboot der Filmreihe wird ohne den 55-Jährigen gedreht. Laut Disney wird Depp in Teil 6 seine Paraderolle als nicht wieder aufnehmen. Fans sind entrüstet, müssen aber auf Johnny nicht verzichten: Demnächst

kommt„Cityof Lies“ ins Kino, weitere vier Projekte sind in Arbeit.

