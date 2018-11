Miley Cyrus mit neuem Song zurück auf Instagram

Facebook

Miley Cyrus © APA/ANGELA WEISS

Eigentlich hatte sie sich von Instagram verabschiedet und alle ihre Beiträge gelöscht. Aber jetzt ist Miley Cyrus zurück: Sie postete Ausschnitte aus einem neuen Song. Mit sechs kleinen Video-Clips hat sie sich nach Wochen zurückgemeldet, zusammen ergeben sie den Titel für ihren neuen Song "Like a broken heart". Darunter schrieb sie nur "11/29".

Worum es in dem neuen Song geht, ist derzeit noch Gegenstand von Spekulationen. Möglicherweise verarbeitet sie darin die Waldbrände in Kalifornien, bei denen auch ihr Zuhause bis auf die Grundmauern abgebrannt ist. Sie zeigte sich in einer Reihe von Tweets zwar "komplett am Boden zerstört", aber auch dankbar dafür, dass ihr Verlobert Liam Hemsworth und ihre Haustiere sicher evakuiert wurden.

Teil der Wiederkehr ist offenbar auch der Producer Mark Ronson. ER veröffentlichte auf Twitter Nachrichten mit gleicher Thematik und dem Hashtag #theheartbrokenera.

Hier könnt ihr #NBLAH vorab bei Spotify, Apple Music und YouTube speichern:https://t.co/1cplS7RlHT — Miley Cyrus Germany (@MileyRCyrusGER) 28. November 2018

Ab Freitag gibt es den Song dann auch bei uns zu hören.