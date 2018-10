Die Hollywood-Schauspielerin Selma Blair leidet nach eigenem Bekenntnis an Multipler Sklerose. Auf ihrer Instagram-Seite verriet sie, dass die Krankheit im August diagnosiziert worden sei.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Selma Blair gab bekannt, an Multipler Sklerose zu leiden. © Stinellis/AP

Hollywood-Schauspielerin Selma Blair leidet nach eigenem Bekenntnis an Multipler Sklerose. "Ich bin behindert. Ich falle manchmal. Ich lasse Sachen fallen. Meine Erinnerung ist neblig. Und meine linke Seite fragt nach Anweisungen von einem beschädigten Navigationssystem... Ich habe MS und ich bin OK", bekannte sie am auf ihrer Instagram-Seite.

Sie habe jahrelang Symptome gezeigt, die jedoch nie ernst genommen worden seien. Die Krankheit sei erst im August diagnostiziert worden. "Vermutlich habe ich diese unheilbare Krankheit schon seit mindestens 15 Jahren."

Blair wurde durch ihre Rollen in verschiedenen Filmen bekannt, unter anderem "Eiskalte Engel" oder "Natürlich Blond". Gegenwärtig laufen die Dreharbeiten für die Netflix-Serie "Another Life", die erstmals im kommenden Jahr ausgestrahlt werden soll.