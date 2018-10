Facebook

Soll frisch verliebt sein: Emma Watson © Evan Agostini/Invision/AP

Im Mai trennte sich "Harry Potter"-Star Emma Watson von "Glee"-Darsteller Chord Overstreet. Nun scheint sie neu verliebt zu sein: Sie wurde mit dem millionenschweren Firmen-Boss Brendan Wallace beim Liebesurlaub in Mexiko gesehen. Wie die "Daily Mail" berichtet, hätten die beiden in einem Restaurant Cocktails getrunken und sich immer wieder geküsst.

Brandan Wallace ist millionenschwerer Mitbegründer der Investmentfirma Fifth Wall mit Sitz in Los Angeles. Eine offizielle Bestätigung für die Beziehung gibt es nicht - und wird es wohl nicht so bald geben. Wie Emma Watson in Interviews betont, will sie ihr Liebeslieben lieber für sich behalten: "Ich kann nicht in einem Interview über meinen Freund sprechen und dann erwarten, dass die Paparazzi keine Fotos von uns machen", so Watson.