Sie macht auch auf einem Jetski eine gute Figur: Anna Netrebko urlaubt in Miami und lässt ihre Fans an ihrem Urlaubsglück teilhaben.

Schwelgt gerade in guter Laune: Opernstar Anna Netrebko © Instagram

So ausgelassen hat man Opernsängerin Anna Netrebko (47) schon alnge nicht mehr gewehen. Während hier einige den Wettersturz fürchten, badet sie noch in Sommer, Sonne, Strand und Meer. Auf Instagram teilt sie ihre Urlaubsbilder mit Sohn Tiago (10) aus Miami mit ihren Fans.

Zu sehen ist eine Mutter mit ihrem Sohn auf einem Jetski. "Es macht so viel Spaß", kommentierte sie die Bilder. Das sieht man auch ohne Bildunterschrift.

Besonders lange kann sie sich wohl nicht mehr in Urlaubsgefühlen baden. Am 21. Oktober muss sie spätestens wieder in New York antanzen, denn dort tritt sie in der Carnegie Hall bei der Richard-Tucker-Gala auf.