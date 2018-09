Facebook

Premiere im englischen Königshaus. Lord Ivar Mountbatten (55), ein Cousin von Queen Elizabeth II., hat sich als erster homosexueller Royal "getraut". Laut "Daily Star" gab er am vergangenen Wochenende seinem Freund James Coyle in einer romantischen Zeremonie das Ja-Wort. Mountbatten hatte sich erst spät zu seiner Homosexualität bekannt. 16 Jahre lang war er mit Penelope Anne Vere Thompson verheiratet, das Paar hat drei gemeinsame Töchter: Ella, Alexandra und Louise. 2010 trennten sich die beiden, es folgte die Scheidung. Befreundet blieben der Lord und seine Ex-Frau Penny dennoch. Sie war es auch, die ihren Ex-Mann zum Traualtar führte. Wie bento.de berichtet, war von den "bekannten Royals" niemand bei der Zeremonie in einer kleiner Kapelle im englischen Bridwell Park zugegen. Die Feier habe in einem sehr privaten Rahmen mit 60 Gästen stattgefunden. In die Flitterwochen soll es laut "Independent" nächstes Jahr gehen, entweder nach Griechenland oder nach Kroatien.