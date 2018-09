Facebook

Star-DJ David Guetta © Warner

Der französische Star-DJ David Guetta hat nach eigenem Bekunden eine Midlife Crisis durchlebt. "Ich bin ein bisschen durchgedreht", sagte der 50-Jährige dem deutschen "Südkurier" (Montag). "Manchmal musste ich mich selbst anschauen und denken: 'Oh, David, du bist so ein blödes Klischee.'"

Er habe plötzlich sehr deutlich gemerkt, dass er älter werde, sagte Guetta. "Komischerweise trifft Männer das härter als Frauen. Und dann verweigerst du dich dem Alter. Also stürzt du dich in alle diese Dinge, die du gemacht hast, als du 20 warst. Die aber mit 50 echt peinlich sind." Große Autos habe er sich aber nicht zugelegt: "Ich besitze gar kein Auto."

Die neue CD

Anfang September hatte Guetta sein neues Doppelalbum "7" veröffentlicht.Darauf umgibt er sich erneut mit der musikalischen Elite, aber auch mit seiner eigenen Vergangenheit. Justin Bieber ("2U"), Latino-Sänger J. Balvin ("Para que te quedes"), R&B-Musiker Jason Derulo ("Goodbye"), die australische Songwriterin Sia ("Flames") und Newcomerin Anne-Marie ("Don't Leave Me Alone") sind allesamt auf der neusten Hitsammlung des Top-DJs zu hören. Produziert in altbewährter Guetta-Manier. Der eingängige Dance-Pop, gekreuzt mit unterschiedlichen Genres wie Rap oder Latin, funktioniert in Radiosendern und auf der Tanzfläche. In Las Vegas und auf Ibiza. In beiden Party-Hochburgen ist Guetta Stammgast.

Aber die kommerziellen Dance-Hits sind nur ein Teil des siebenten Studioalbums. Der Multi-Millionär, der für seine moderne elektronische Tanzmusik von Teilen der Szene als einfallslos kritisiert wird, überrascht auf der zweiten CD mit der Rückkehr zur Underground-House-Musik. Zu Beginn seiner Karriere legte der ehemalige Nachtclub-Besitzer auf Pariser House-Partys auf.