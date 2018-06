Facebook

Sting über Griechenland: "Ihr zeigt uns, was Zivilisation bedeutet" © APA/ALBERTO PIZZOLI

Musiker Sting hat bei einer Veranstaltung von Amnesty International in Athen die Griechen für ihr Engagement in der Flüchtlingskrise gepriesen. "Ich danke Gott für Griechenland, denn ihr zeigt uns den Weg", so Sting. "Ihr habt uns gezeigt, wie man Flüchtlinge behandelt, während andere Mauern bauen."

"Während Kinder ihren Müttern entrissen und Käfige gesteckt werden zeigt ihr uns, wie man mit Mitgefühl und Großzügigkeit und Menschverstand agiert", spielte er am Samstag auf die aktuelle Debatte in den USA an. Die "sogenannten" politischen Führer seien eine "traurige Parade von Feiglingen", die keine Lösungen hätten. "Wieder einmal lehrt uns Griechenland, was Zivilisation ist."

Am kommenden Mittwoch tritt Sting im Open-Air-Steinbruch im burgenländischen St. Margarethen auf.