New York Magier Copperfield zeigt seine Zauber-Requisiten-Sammlung

Ein Blick hinter die Kulissen bei einer neuen Ausstellung in New York.

New York

US-Magier David Copperfield © EPA

Der US-Magier David Copperfield (61) zeigt seine private Sammlung historischer Zauber-Requisiten in New York. Die Sammlung enthält unter anderem Stücke, die der legendäre Zauberer Harry Houdini (1874 bis 1926) für seine Shows benutzte.

"Houdini war nicht gut mit vielen anderen Magiern, weil sie ihn alle kopiert und seine Tricks gestohlen haben - das Gefühl kenne ich", sagte Copperfield bei der Eröffnung der Ausstellung in der New Yorker Historical Society am Freitag.

Unter anderem ist eine Kiste zu sehen, die Houdini und seine Frau Bess benutzten, um heimlich Plätze zu tauschen, sowie Kostüme von Bess. Auch Requisiten von Copperfield selbst sind Teil der Ausstellung, beispielsweise die "Death Saw" (Todessäge), mit der Copperfield auf der Bühne vortäuscht, dass sein Körper in zwei Teile zersägt wird. "Auf dieses Stück bin ich sehr stolz."