Am 17. Juni treten Iron Maiden beim Nova Rock in Nickelsdorf (Burgenland) auf. Die Horror-Show, die die Band auf der Bühne abzieht, nimmt Sänger Bruce Dickinson selbst mit viel Humor.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bruce Dickinson in Aktion. Ganz ernst nehmen kann er seine Bühnenauftritte nicht. © EPA/Giorgio Benvenuti

Bruce Dickinson (59), Sänger der Heavy-Metal-Band Iron Maiden, kann die pathetisch-gruselige Bühnenshow seiner Band selbst nicht ernst nehmen. "Ich selbst sehe das mit einem großen Sinn für Ironie", sagte er dem "Tagesspiegel am Sonntag". "Ich meine, ich bin ein fast 60-jähriger Mann, der auf der Bühne unserem Maskottchen Eddie das Herz rausreißt und Blut ins Publikum spritzt."

Eddie ist eine Zombie-Kreatur, die auch auf den Alben-Covern der Band auftaucht. In ihren Shows und Bühnenbildern zitiere seine Band Oper und Operette, sagte Dickinson, von einer Gleichsetzung von Metal und Klassik hält er jedoch wenig: "Schwachsinn. Ich stand ein paarmal mit Opernsängern auf der Bühne. Meine Stimme ist laut, aber nicht mal nah dran an dem, was die machen."

Iron Maiden touren derzeit durch Europa. Am 17. Juni hat man Gelegenheit die laute Stimme und die nicht ernst gemeinte Schow in Österreich zu erleben: beim Nova Rock in Nickelsdorf (Burgenland). Die Band ist bei ihrer "Legacy of the Beast"-Tour jedenfalls mit Herzblut dabei.