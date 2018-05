Die Wertzeichen sind ab Samstag in Postfilialen in ganz Großbritannien erhältlich.

Die britische Royal Mail gibt zur Hochzeit von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) an diesem Samstag Sonderbriefmarken heraus. Das teilte die königliche Post am Dienstag mit. Auf den Marken im Wert von 1 und 1,55 Pfund Sterling ist das Paar einmal eng umschlungen in Farbe und einmal Hand in Hand in schwarz-weiß zu sehen.

Die Bilder wurden für die Verlobung Ende vergangenen Jahres aufgenommen. Die Wertzeichen sind ab Samstag in Postfilialen in ganz Großbritannien erhältlich. Auch drei verschiedene Gedenkmünzen für die Hochzeit sind bereits im Umlauf.

Gefeiert wird am Samstag auf Schloss Windsor. In der kleinen Residenzstadt vor den Toren Londons werden Zehntausende Besucher erwartet. An den Fernsehgeräten wird mit mehr als einer Milliarde Zuschauern gerechnet.