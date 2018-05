Facebook

Meghan Markle als Wachsfigur © APA/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS (DANIEL LEAL-OLIVAS)

Pünktlich zur Hochzeit bekommt auch Meghan Markle (36) ihren Platz im Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds. Prinz Harry (33) ist bereits seit mehreren Jahren in der Galerie zu sehen.

Meghan trägt in der Ausstellung dasselbe grüne Kleid, in welchem sie am Tage der Bekanntgabe ihrer Verlobung zu sehen war. Auch eine Nachbildung des Verlobungsringes ist an ihrer Hand zu sehen. Prinz Harrys rechte Hand steckt in dessen Jackett - möglicherweise eine verlegene Geste, welche die Nervosität vor dem Antrag symbolisiert.

„Es gibt eine Menge Liebe für Meghan und Harry da draußen“, sagte Madame-Tussauds-Chef Edward Fuller. Das Wachsfigurenkabinett möchte die Öffentlichkeit einladen, die Hochzeit des Paares zu feiern. Für die Besucher des Wachsfigurenkabinetts werden Meghan und Prinz Harry ab dem Hochzeitstag am 17. Mai zu besichtigen sein.

Das zukünftige Hochzeitspaar zum Zeitpunkt der Verlobung Foto © (c) APA/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS (DANIEL LEAL-OLIVAS)