Bei den Gedenkfeiern in der Normandie haben auch Großbritanniens Königin Camilla und Frankreichs First Lady Brigitte Macron an die Soldaten des Zweiten Weltkriegs erinnert. Die beiden legten am Donnerstag an einem Mahnmal Blumen nieder und hielten einen Moment inne. Brigitte Macron griff nach Camillas Hand - welche die Geste aber nicht erwiderte. Britische Boulevardmedien sprachen von einem „awkward moment“, einem unangenehmen Moment also.

Nicht anfassen!

Eigentlich ist es nicht üblich, Mitglieder der Royal Family anzufassen. Alle Berührungen, die über einen förmlichen Handschlag hinausgehen, gelten als unsittlich, stattdessen sollte man sich vor der königlichen Familie verbeugen. So sehen es zumindest die traditionellen Regeln vor.

Charles und Camilla mit dem Ehepaar Macron © IMAGO / Marc Ollivier

Die Gedenkfeiern waren minuziös geplant. Erinnert wurde damit an die Landung alliierter Soldaten am 6. Juni 1944 - der sogenannte D-Day galt als wichtiger Schritt zur Befreiung Europas vom Nationalsozialismus. Im Mai gab der Palast bekannt, dass Großbritanniens König Charles III. trotz seiner Krebserkrankung an den Feierlichkeiten teilnehmen will. Gemeinsam mit Königin Camilla besuchte er am 6. Juni die Normandie.