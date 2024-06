„Kurz gesagt: Ich bin froh, am Leben zu sein. Kurz gesagt, ich habe ein Album geschrieben. Es beginnt mit ‚The End‘“ - mit diesen berührenden Worten wendet sich Sängerin Halsey auf Instagram an ihre Fans. Eigentlich ist für Künstlerinnen und Künstler die Verkündung eines neuen Albums immer ein freudiger Anlass. Für die 29-Jährige ist der Release ihres 5. Albums jedoch auch gleichzeitig ein Update zu ihrem Gesundheitszustand. Und es wird klar, die US-Amerikanerin ist schwer krank.

„Ich fühle mich wie eine alte Frau. Ich habe mir gesagt, dass ich mir noch zwei Jahre Zeit gebe, um krank zu sein. ... Ich erlebe eine Wiedergeburt, und ich werde nicht krank sein, und ich werde super heiß aussehen und jede Menge Energie haben, und ich werde einfach meine Zwanziger in meinen Dreißigern neu machen“, teilt sie ihren mehr als 31 Millionen Followern mit. Bereits 2022 hatte sie öffentlich gemacht, dass an Lupus SLE und einer seltenen T-Zell-Lymphoproliferationsstörung leidet.

Mit beiden Erkrankungen sei sie in Behandlung oder sie befänden sich bereits in Remission, schreibt sie weiter. Und, dass sie beide Krankheiten wohl ihr ganzes Leben lang haben werde. Doch sie kann auch positives berichten: „Nach einem steinigen Start habe ich mit Hilfe von hervorragenden Ärzten langsam alles unter Kontrolle bekommen. Nach 2 Jahren geht es mir besser, und ich bin dankbarer denn je, dass ich mich der Musik zuwenden kann. Ich kann es kaum erwarten, wieder da zu sein, wo ich hingehöre: Mit euch allen 🤍 Ich singe und schreie mir das Herz aus dem Leib.“

Die Krankheit thematisiert sie auch in ihrem ersten Albumrelease „The End“. Ein ruhiger Song, der Einblicke gibt, wie sie als Künstlerin die Krankheit verarbeitet. Erlöse aus dem Album will sie zum Teil an Leukämie- und Lupus-Organisationen spenden.

Ihr fünftes Studioalbum ist das erste seit dem 2021 erschienen Album „If I Can’t Have Love, I Want Power“. Im vergangenen Jahr hatte sich die Sängerin von ihrem Partner, dem türkisch-amerikanischen Drehbuchautor Alev Aydin, getrennt. Er ist auch der Vater ihres Sohnes Ender Ridley (2), der im Juli 2021 auf die Welt kam. Schlagzeilen hatte sie zuvor durch die Beziehung mit dem Rapper G-Eazy gemacht, unter anderem wurde sie mit dem Konsum von Kokain in Verbindung gebracht.