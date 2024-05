Gegen Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev (27) hat am Freitag in Berlin ein Prozess begonnen. Im Zentrum stehen die Vorgänge in der Nacht vom 20. auf den 21. Mai 2020. Der deutsche Tennisstar und Brenda Patea (30), durch ihre Teilnahme an der Modelshow „Germany‘s Next Topmodel“ im Jahr 2017 bekannt, waren damals ein Paar. Bei einem Streit soll Zverev seine damalige Partnerin „kurzzeitig am Hals gewürgt“ haben, das berichten deutsche Medien. Das frühere Model und die Mutter der gemeinsamen Tochter hat im Oktober 2021, also über ein Jahr nach dem angeblichen Vorfall, Zverev angezeigt.

Der Prozessbeginn in Berlin © AFP / Odd Andersen

Zverev legte Einspruch ein

Das Gericht hatte den Deutschen im Oktober zu einer Geldstrafe von 450.000 Euro wegen Körperverletzung verurteilt. Mit der Zahlung der Geldstrafe wäre der Fall erledigt gewesen. Zverev, der derzeit bei den French Open in Paris spielt, weist den Vorwurf zurück und hat Einspruch eingelegt. Daher kommt es nun zum Prozess und es stehen ihre Aussage gegen sein Dementi.

Vorwurf der körperlichen Misshandlung

Die mutmaßlich Geschädigte tritt in dem Verfahren als Nebenklägerin auf. Sie soll nach Gerichtsangaben direkt am ersten Prozesstag als Zeugin vernommen werden. Die Anwälte des Tennisspielers hatten im vergangenen Oktober anlässlich der Bekanntgabe des Gerichts mitgeteilt, die dem Strafbefehl zugrunde liegenden Behauptungen seien bereits durch ein Gutachten eines Berliner Rechtsmediziners widerlegt worden. Das Verfahren leide „unter schwersten Verfahrensverstößen“. Zverev werde dagegen mit „allen Mitteln“ vorgehen, hieß es in einer Pressemitteilung der Zverev-Rechtsanwälte.

Zverev ist selbst nicht in Berlin vor Gericht erschienen. Da es um einen Strafbefehl geht, könne er sich durch einen Anwalt vertreten lassen, hieß es. „Sein persönliches Erscheinen wurde vom Gericht nicht angeordnet“, teilte eine Sprecherin mit. Zur Bild-Zeitung sagte er am Rande der French Open: „Am Ende des Tages glaube ich ans deutsche Rechtssystem und an die Wahrheit. Ich weiß, was ich getan habe, und ich weiß, was ich nicht getan habe. Das wird am Ende des Tages herauskommen, und darauf muss ich vertrauen. Ich glaube, dass ich nicht verlieren werde.“ Der Prozess wird am Montag fortgesetzt.