Selbst Top-Bewertungen von zufriedenen Gästen nutzen nichts, wenn insgesamt zu wenig Gäste in ein Restaurant kommen. Diese Erfahrung musste TV-Koch Steffen Henssler (51) - wieder einmal - machen. Wie die „Wirtschaftswoche“ berichtet, mussten mehrere Sushi-Restaurants von „GO by Steffen Henssler“ nun Insolvenz beim Amtsgericht Frankfurt/Main anmelden. Betroffen sind Gesellschaften „GO by Steffen Henssler Delivery & Events GmbH“, die „GO Sushi & Delivery München GmbH“, die „GO Sushi & Delivery Frankfurt GmbH“, die „GO sushi & Delivery Düsseldorf GmbH“ und die „S&M GO GmbH“. Bereits Anfang Mai hatte die „GO Sushi & Delivery Berlin GmbH“ beim Amtsgericht Hamburg Insolvenz angemeldet. Während der Coronapandemie startete der Entertainer den Lieferdienst „GO“, den er anschließend als eigene Marke zu Sushi-Restaurant ausbaute.

Für Henssler ist es nicht die erste Restaurant-Pleite. Die zwei Restaurants „Happi by Henssler“ in Bremen musste der Star-Koch im Dezember 2023 schließen. Angebot und Nachfrage hätten sich nicht gedeckt, ließ Henssler damals verlauten.

Ob „Grill den Henssler“, das seit 2013 auf VOX ausgestrahlt wird, „Die Küchenschlacht“, „Schlag den Henssler“ oder das Familien-Kochduell“ - Steffen Henssler ist seit Jahren nicht mehr aus der deutschsprachigen TV-Kochwelt wegzudenken. Zudem ist er immer wieder in Gastauftritten in Serien wie „Shopping Queen“, „Wer wird Millionär“ oder „Gefragt - Gejagt“ zu sehen, veröffentlicht Kochbücher. Außerdem tourt er mit seiner Live-Koch-Show „Hensslers Schnelle Nummer“ durch den deutschsprachigen Raum. Anfang Mai war er damit in Graz. Im Interview machte der Koch schon damals auf die anhaltende Krise in der Gastronomie aufmerksam.

Auf die Frage, wie sich die Krise der Gastronomie bei ihm bemerkbar machte, äußerte sich Henssler so: „Ich glaube, es ist für alle gerade eine sehr schwierige Phase. Kunden werden immer anspruchsvoller, Mitarbeiter immer unproduktiver. Das ist absolut ein Thema, das auch uns beschäftigt. Man muss da sehr genau darauf achten, wie sich alles weiterentwickelt.“ Damals sah er sich „noch gut aufgestellt“. Betonte aber auch: „Der Aufwand, motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, ist viel größer geworden.“

Sushi als Markenzeichen

Seine Leidenschaft für Sushi begleitet Steffen Henssler seit Beginn seiner Koch-Karriere. In den 1990er Jahren investierte er einen Lotto-Gewinn über 44.000 Mark in die Ausbildung zum „Professional Sushi Chef“ an der bekannten California Sushi Academy in Los Angeles. Sushi entwickelte sich daraufhin in Hensslers Koch-Karriere zu seinem Markenzeichen.