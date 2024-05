Ganz entspannte Momenten mit ihren beiden Kindern Phoenix (1) und London (sechs Monate) erleben Hotel-Erbin und It-Girl Paris Hilton (43) und ihr Mann Carter Milliken Reum derzeit auf der hawaiianischen Insel Maui. Dort verbringt die Zweifach-Mama derzeit einen erholsamen Urlaub. Auf Instagram gab Hilton natürlich ihren 26 Millionen Followern Einblicke in ihr Familienleben mit den beiden Kindern. Ganz Fashionista hat sie die beiden Babys im Hawaii-Look angezogen - farblich passend abgestimmt auf das türkisfarbene, mit tropischen Blumen verzierte Outfit der Mama.

Mit dem Urlaub auf Hawaii erlebe sie ihre Kindheit noch einmal, lässt der Social-Media-Star seine Follower auf Instagram wissen. Allerdings wurde auch erneut Kritik an Paris Hilton laut, was den Umgang mit ihren Kindern betrifft. So postete sie auf TikTok ein Video, das sie mit Söhnchen Phoenix im Schwimmbecken zeigt. Zwar trägt der Einjährige sowohl Schwimmflügel als auch Schwimmweste. Wie aufmerksame Follower jedoch schnell bemerken, ist die Baby-Schwimmweste falsch herum angelegt, und kommunizieren dies in Kommentaren unter dem TikTok-Video.

Statt auf dem Brustkorb ist der sogenannte „Puddle Jumper“ auf dem Rücken des Buben angebracht. Im Erstfall könnte dies für Phoenix zur Lebensgefahr werden, weil es den Oberkörper und Kopf nach vorne Richtung Wasser drückt. Was die Schwimmweste - richtig angezogen - eigentlich verhindern soll. . Doch es sind keine Hass-Kommentare, sondern aufmerksame Hinweise, die Paris Hilton dafür bekommt.

Ihre beiden Kinder hat Paris Hilton mithilfe einer Leihmutter bekommen, sind aber biologisch von ihr und ihrem Mann. Eine Entscheidung, zu der sie öffentlich steht. Auch wenn sie sich eine Schwangerschaft durchaus hätte vorstellen können, habe sie sich bewusst dagegen entschieden. „Ich hätte es geliebt, das Baby im Bauch wachsen zu sehen, die Tritte zu spüren und all diese aufregenden Momente zu erleben“, zitiert „People“ aus der ersten Folge „Paris in Love“. Sie hätte sich aber dann für eine Leihmutterschaft entschieden, weil ihr Leben ohnehin bereits „zu öffentlich“ wäre.

Durch die Leihmutterschaft war es ihr zweimal gelungen, den Familiennachwuchs zu verheimlichen. Die Hotelerbin schaffte es damals geschafft, beinahe alle mit der Geburt ihres zweiten Kindes zu überraschen. Auch ihre Familie wusste vorab nichts. Demnach sei Hilton beim Thanksgiving-Essen einfach mit dem Baby im Arm aufgetaucht.