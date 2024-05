Die britisch-albanische Sängerin Dua Lipa („Don“t Start Now„) hat wegen Schweißlacken ihrer Tänzerinnen und Tänzer ihre Bühnen-Choreografie anpassen müssen. Das sagte die 28-Jährige dem US-Radiosender Sirius XM Radio, wie die Zeitung “The Telegraph„ am Wochenende berichtete. Sie sei während ihrer Tournee zweimal am selben Punkt gestürzt, erzählte die Sängerin. Es sei in der Zeit heiß gewesen. “Einige meiner Tänzer haben ein bisschen zusätzlich geschwitzt„, sagte sie demnach.

Sie sei in einer kleinen Schweißlacke ausgerutscht. Daher sei die Bühnenshow angepasst worden, „damit ich nicht genau dort eine kleine Schweißlacke bekomme, wo ich zu tanzen beginne.“