Während das Cover von 2014 Chrissy Teigen noch oben ohne zeigte, präsentierte sie sich dieses Mal in einem tief ausgeschnittenen orangefarbenen Einteiler von Saint Laurent. Auf weiteren Bildern, die im Heft veröffentlicht werden, ist die Ehefrau von Schmusesänger John Legend unter anderem in einem schwarzen Badeanzug zu sehen sowie in einem goldenen, leicht transparenten Häkel-Bikini und einem grünen Zweiteiler.

Legenden vor der Kamera

Dass Teigen nach einer Dekade wieder für die „SI“ der „Sports Illustrated“ fast alle Hüllen fallen lässt, hat einen guten Grund. Denn das Magazin feiert sein 60-jähriges Jubiläum. Neben Teigen sind dafür noch weitere Stars vor die Kamera gebeten worden, darunter etwa Tyra Banks und Lily Aldridge: