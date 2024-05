Die Reality TV-Sendung „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum. Das hat RTL zum Anlass genommen und eine Spezialstaffel des Dschungelcamps ins Leben gerufen. In dieser Staffel werden erstmals 13 ehemalige Teilnehmer, sogenannte „Legenden“, in das Dschungelcamp zurückkehren. Die Staffel wird erstmals im Sommer auf RTL und RTL+ ausgestrahlt.

Das sind die Teilnehmer der Spezialstaffel „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“

Model Giulia Siegel (Staffel 4, 2009)

Model und Reality TV-Star Sarah Knappik (Staffel 5, 2011)

Reality TV-Star Georgina Fleur (Staffel 7, 2013)

Schauspieler Winfried Glatzeder (Staffel 8, 2014)

Moderator Mola Adebisi (Staffel 8, 2014)

Model und Reality TV-Star David Ortega (Staffel 10, 2016)

Ex-Fußballer Thorsten Legat (Staffel 10, 2016)

Reality TV-Star Kader Loth (Staffel 11, 2017)

Reality TV-Star Hanka Rackwitz (Staffel 11, 2017)

Reality TV-Star Daniela Büchner (Staffel 14, 2020)

Reality TV-Star Elena Miras (Staffel 14, 2020)

Schauspieler und Autor Eric Stehfest (Staffel 15, 2022)

Reality TV-Star Gigi Birofio (Staffel 16, 2023)

Neben altbekannten Gesichtern aus den zahlreichen Dschungelcamp-Staffeln wird auch das bekannte Moderationsduo Sonja Zietlow und Jan Köppen dabei sein. Ebenfalls mit von der Partie ist „Dschungelarzt“ Dr. Bob. Das Reiseziel ist dieses Mal nicht Australien, sondern Südafrika. Wann die neue Staffel startet, wird noch von RTL bekannt gegeben.