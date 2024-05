Nach 35 Ehejahren kehren der Sänger Jon Bon Jovi und seine Frau Dorothea an den Ort zurück, an dem sie sich am 29. April 1989 das Jawort gegeben haben. Der Grund: Ihr 29-jähriger Sohn Jesse James Bongiovi und seine langjährige Freundin Jesse Light (30) sollen in derselben Wedding Chapel in Las Vegas am 7. Mai geheiratet haben.

Jon Bon Jovi und seine Frau haben vier gemeinsame Kinder - der älteste Sohn ist nun unter der Haube, doch die nächste Hochzeit dürfte nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Jesses jüngerer Bruder, Jacob Hurley (22), ist bereits verlobt. Er hat seiner Freundin, bei der es sich um „Stranger Things“-Star Millie Bobby Brown (20) handelt, im vergangenen Jahr einen Heiratsantrag gemacht. Die beiden hatten ihre Beziehung im Jahr 2021 öffentlich gemacht.

Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi | Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi © IMAGO/John Angelillo

Seit 35 Jahren glücklich

Schon 35 Jahre lang hält die Ehe des Rockstars und seiner Jugendliebe Dorothea. Im Jahr 1989 heiratete Bon Jovi seine Traumfrau in der Graceland Wedding Chapel in Las Vegas. Damals war er mit seiner Band auf Tour und überraschte alle mit der Hochzeits-Meldung.