Aus Großbritannien in die USA: Die belgische Thronfolgerin Elisabeth will ab Sommer an der US-Elite-Universität Harvard in Boston studieren. Prinzessin Elisabeth habe jüngst die Aufnahmeprüfungen für einen Masterstudiengang in Public Policy (Öffentliche Politik) bestanden, teilte das Königshaus in Brüssel am Dienstag mit. Der zweijährige Studiengang werde ihre akademische Ausbildung nach Abschluss ihres Bachelorstudiums in Geschichte und Politik an der Universität Oxford vervollständigen, hieß es weiter.

Sie ist Belgiens erste Thronfolgerin überhaupt

Vor ihrem Studium in Großbritannien machte Prinzessin Elisabeth ihren Schulabschluss am United World College of the Atlantic in Wales. Zudem besuchte sie zur Vorbereitung auf ihre königlichen Pflichten bereits eine Militärschule und legte den Offizierseid ab. Die 22-jährige Elisabeth ist die Tochter des belgischen Königspaars Philippe und Mathilde und die erste Thronfolgerin Belgiens. Frauen können erst seit einer Verfassungsänderung Anfang der 1990er-Jahre in dem Land den Thron besteigen.