Braune verwuschelte Haare, strahlende blaue Augen und natürlich die britische Staatsbürgerschaft - Aaron Taylor-Johnson (33) ist ein James-Bond-Kandidat, wie er im Buche steht. Der Schauspieler heizt am Dienstag ein weiteres Mal die Gerüchteküche an, denn laut britischen Medien soll der 33-Jährige ein offizielles Angebot bekommen haben, in die Fußstapfen von Daniel Craig (56) zu treten.

Zahlreiche Kandidaten

Seit Craigs Abgang waren zahlreiche mögliche Nachfolger im Gespräch, kurzzeitig ging auch Jane Bond durch die Medien. Der große Erfolg scheint diesmal zum Greifen nah, alles, was der Brite nun noch tun muss, ist „Ja“ zu sagen. „Bond ist Aarons Job, sollte er ihn annehmen wollen. Das formale Angebot liegt auf dem Tisch und sie warten auf eine Antwort“, bestätigt ein Insider gegenüber der „Daily Mail“. Es ist davon auszugehen, dass er den Vertrag noch in den kommenden Tagen unterschreibt.

Damit würde Taylor-Johnson zum siebten 007-Darsteller werden. Den ersten James Bond mimte Sean Connery, auf ihn folgten George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und schließlich Daniel Craig.

Preisgekrönter Schauspieler

Doch was hat der Anwärter vorzuweisen? Der 33-Jährige hat bereits im Alter von sechs Jahren die Liebe für die Schauspielerei entdeckt. Der große Durchbruch folgte mit dem Film „Kick-Ass“ aus dem Jahr 2010. Daraufhin ergatterte der Brite Rollen in „Avengers: Age of Ultron“, „Godzilla“ oder „Bullet Train“. Für seine Verkörperung eines psychopathischen Serienkillers in „Nocturnal Animals“ erhielt er einen Golden Globe.

Privat lässt er es im Gegensatz zum Doppelnull-Agent ruhig angehen, er ist seit 2012 mit der Regisseurin Sam Taylor-Johnson (57) verheiratet. Die beiden haben sich am Filmset von „Nowhere Boy“ kennengelernt. Auch der Altersunterschied von 24 Jahren konnte ihrer Liebe nichts anhaben. Das Paar hat zwei Töchter.