Iris Apfel sah man ihr Alter bis zuletzt nicht an. Die 102-Jährige präsentierte sich in den sozialen Medien als Mode-Ikone, schlüpfte in extravagante Outfits und genoss das Leben. Nun wurde bekannt, dass die Amerikanerin gestorben ist.

Ihr Motto „more is more“ war Kult. Besonders auffällig war ihre Kleidung, aber auch mit ihrem Charme machte Apple in den vergangenen Jahren auf Instagram auf sich aufmerksam. „Ich bin nicht hübsch und werde es auch nie sein, aber das macht nichts. Ich habe etwas viel Besseres. Ich habe Stil“, sagte sie einmal.

Als sie im Alter von 84 Jahren bei einer Ausstellung im Museum of Modern Art (MoMA) spontan ihren Schmuck präsentiert, wird Apfel schlagartig berühmt. Gegen ihren Willen: „Ich bin mein Leben lang meinen Leidenschaften gefolgt. Ein bisschen Glück war auch dabei. Aber ich wollte nie ein Star sein.

Weitere Auftritte folgten. Zu ihrem 100. Geburtstag brachte sie zusammen mit H&M eine bunte Kollektion aus Kleidung, Schmuck und Schuhen heraus. Alle Teile waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft, Apfels Erfolg nahm bis zu ihrem Tod kein Ende.

Apfel wurde 102 Jahre alt und starb in ihrem Haus in Palm Beach. Sie hinterlässt drei Millionen Follower auf Instagram und 215.000 Fans auf TikTok.