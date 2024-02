Justin Timberlake (43) sieht sich erneut mit Vorwürfen aus seiner Vergangenheit konfrontiert. Das ehemalige Playboy-Model Zoe Gregory behauptet, eine leidenschaftliche Nacht mit dem Sänger verbracht zu haben. Das Pikante daran: Der heute 43-Jährige soll damals mit Cameron Diaz liiert gewesen sein.

In „Playboy“-Mansion kennengelernt

Anfang der 2000er Jahre will Gregory den Musiker in der „Playboy„-Mansion kennengelernt und verführt zu haben - obwohl er damals vergeben gewesen sei. Er habe zunächst mit der Begründung abgelehnt, er sei mit Diaz liiert, aber als sie ihn noch weiter bezirzte, indem sie erklärte, dass seine Freundin ja „jetzt nicht bei ihm“ sei, habe er angeblich nachgegeben.

Justin Timberlake und Cameron Diaz hatten einander 2003 kennen und lieben gelernt. Insgesamt waren die beiden rund vier Jahre lang ein Paar. Anfang 2007 gaben sie nach wochenlangen Spekulationen schließlich die Trennung bekannt, betonten aber, weiterhin freundschaftlich miteinander verbunden bleiben zu wollen. Zu den aktuellen Vorwürfen hat Timberlake bisher nicht öffentlich Stellung bezogen.

Schon seit Jahren muss sich der ehemalige Boyband-Star immer wieder mit Affären-Gerüchten herumschlagen: So soll er seine Ehefrau Jessica Biel, mit der er zwei gemeinsame Söhne hat, im Laufe ihrer Ehe Berichten zufolge mehrfach mit Schauspiel-Kolleginnen betrogen haben. Und auch seine Ex-Partnerin Britney Spears hatte dem Musiker zuletzt in ihren Memoiren „The Woman in Me“ vorgeworfen, ihr während ihrer Beziehung fremdgegangen zu sein.