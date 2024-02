Für ihre Rolle einer französischen Widerstandskämpferin in dem TV-Drama „The New Look“, das ab 14. Februar auf Apple-TV+ zu sehen sein wird, nahm „Game of Thrones“-Star Maisie Williams (26) viel auf sich. Sie ging nicht nur sprichwörtlich an ihre körperlichen und emotionalen Grenzen. Im Interview mit dem US-Modemagazin Harper‘s Bazaar spricht der „Game of Thrones“-Star über massive Strapazen und Qualen, die sie für das Drama am Rande des Zweiten Weltkriegs auf sich genommen hat. Das geringste war es da noch, sich den Kopf kahlzuscheren - schlimmer war es, rund zwölf Kilogramm abzunehmen, um sich in die jüngere Schwester des Designers Christian Dior zu verwandeln.

Um Catherine Diors Erscheinung so realistisch wie möglich darzustellen, folgte sie einem strengen Plan. „Ich aß sehr wenig, meditierte die ganze Zeit und brannte Kerzen und Weihrauch in meiner Wohnung ab“, so die 26-Jährige im Interview. Beruhigend: Der massive Gewichtsverlust wurde von Ärzten überwacht, die regelmäßig ihren Blutdruck und die Herzfrequenz maßen und Blutbilder erstellten.

Um sich auszuschwitzen — und so wie Box-Profis vor einem Kampf in Form zu kommen —, stellte sich die Schauspielerin kurz vor Beginn der Dreharbeiten regelmäßig den Wecker für vier Uhr früh. „Ich musste um früh aufstehen, um mit dem Schwitzen zu beginnen. Am Abend zuvor durfte ich etwas Salziges und Entwässerndes essen - Räucherlachs und ein kleines Glas Wein“, erzählt die Schauspielerin, „dann nahm ich ein heißes Bad mit vielen Salzen darin. Dann bin ich ins Bett geschwebt und habe vielleicht drei Stunden geschlafen, bin aufgewacht und habe eine Handvoll Nüsse gegessen.“

Am Ende konnte Maisie Williams nicht einmal mehr durchschlafen, hatte oft Alträume. Sie habe „schreckliche Visionen von Männern in Uniform“ gehabt, die sie verfolgt hätten, und in der Folge Angst davor, im Schlaf, „gefangen zu sein und angegriffen zu werden“. Williams: „Ich fühlte mich wie eine Murmel in einer Flasche, die hin- und herrasselt“, versucht sie, ihren Zustand zu beschreiben. Insgesamt zwölf Kilogramm nahm sie ab, um das Aussehen authentisch wiederzugeben.