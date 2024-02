Für gewöhnlich ist Moderator Jimmy Fallon (49) ja um keine Antwort verlegen, aber als Kate Hudson vor rund zwei Jahren in seiner Show ihre Version eines Songs von Ariana Grande zum Besten gab, war selbst er verblüfft. Fans der Schauspielerin sind es wohl nicht, denn Kate Hudson greift immer mal wieder zum Mikrofon. Dieser Tage hat die 44-Jährige es nun aber wirklich amtlich gemacht und präsentierte mit der Single „Talk About Love“ den Vorboten ihres ersten eigenen Albums. Letzteres hat zwar noch kein offizielles Erscheinungsdatum, aber zumindest eine lange Vorlaufzeit: zweieinhalb Jahre lang hat sie nach eigenen Angaben bereits daran gearbeitet. Ihre Mitstreiter sind keine Unbekannten: Linda Perry (58), einst Kopf der „4 Non Blondes“ und erfolgreiche Songwriterin, hatte an der Debütsingle ebenso ihren Anteil wie der Musiker Danny Fujikawa (37). Der ist übrigens ihr Verlobter und Vater ihrer Tochter Rani Rose (5). Dass es sich bei „Talk About Love“ um ein Liebeslied handelt, ist bei Kate Hudson wenig verwunderlich, immerhin kann sie als Schauspielerin in ihrer Spezialdisziplin RomCom ein paar echte Klassiker verweisen, darunter „Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen“ mit Matthew McConaughey. Erst unlängst beklagte sie, dass viele ihrer männlichen Kollegen nur wenig Interesse an Rollen in romantischen Komödien hätten. Mögliche Kandidaten? Die Superheldenstars aus dem Marvel-Universum.

RomCom-Paar: Mcconaughey und Hudson © Imago