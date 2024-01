Der mexikanische Schauspieler Adan Canto stand mit Stars wie Hugh Jackman oder Kiefer Sutherland vor der Kamera, seine Fans kennen ihn aus dem Film „X-Men: Days of Future Past“ oder der Erfolgsserie „Designated Survivor“.

Wie erst jetzt bekannt wurde, erlag Canto mit nur 42 Jahren einer schweren Krebserkrankung. Er soll an Blinddarmkrebs erkrankt sein und seine Krankheit bis zu seinem Tod geheim gehalten haben, bestätigte seine Agentin Jennifer Allen. Der mexikanische Schauspieler soll bereits am 8. Jänner verstorben sein.

„Adan hatte eine Tiefe des Geistes, die nur wenige wirklich kannten. Diejenigen, die einen Blick darauf werfen konnten, wurden für immer verändert“, schrieb Allen in einer Erklärung. „Er wird von vielen sehr vermisst werden.“

Canto hinterlässt seine Ehefrau Stephanie Ann Canto, mit der er zwei kleine Kinder hatte, Roman Alder (3) und Eve Josephine (18 Monate). „Für immer mein Schatz Adan, wir sehen uns bald“, schrieb seine Frau auf ihrem Instagram-Account.

Canto wurde in Ciudad Acuña in Mexiko geboren, wuchs aber in Texas auf. Mit 16 Jahren ging er nach Mexiko-Stadt und startete dort eine Karriere als Songwriter. Erst später begann er mit der Schauspielerei. Sein TV-Debüt feierte er 2009 in der mexikanischen Serie „Estado de Gracia“. Sein US-Debüt war 2013 die Fox-Dramaserie „The Following“, in der Kevin Bacon die Hauptrolle spielte.

Bekannt wurde er schließlich in der Rolle des Vizepräsidenten Aaron Shore in „Designated Survivor“ an der Seite von Kiefer Sutherland. Weiters spielte er den kolumbianischen Politiker Rodrigo Lara Bonilla in „Narcos“ und verkörperte den Superhelden Sunspot in „X-Men:Zukunft ist Vergangenheit“. Canto besetzte zudem die Hauptrolle in Halle Berrys Regiedebüt „Bruised“ und ebenso in „Agent Game“.

Kiefer Sutherland würdigte den Schauspieler auf Instagram: „Es scheint, dass ich in letzter Zeit zu viele Posts wie diesen machen musste, aber ich bin untröstlich über den Verlust von Adan Canto. Er war so ein wunderbarer Geist“, schrieb Sutherland in einer Bildunterschrift zu einem Foto, das die beiden am Set zeigt.

Zuletzt stand Adan für die Serie „The Cleaning Lady“ vor der Kamera, wo er den Gangster Arman Morales spielte. Wegen seiner Erkrankung schied er vorzeitig aus dem Dreh aus.