Die Grazer Schlagersängerin Monika Martin, bürgerlich Ilse Bauer, musste am Freitag einen schweren Verlust hinnehmen. „Unsagbar traurig möchte ich bekannt geben, dass meine geliebte Mutti heute in der Früh verstorben ist. Eure Moni“, schrieb die 61-Jährige auf Facebook.

Dass die Sängerin eine besonders innige Beziehung zu ihrer Mutter Elisabeth pflegte, tat sie auch in der Öffentlichkeit kund. In einem Interview mit der „Kronen Zeitung“ im Mai 2022 sagte sie: „Die Mama ist der einzige Mensch in meinem Leben, der immer zu mir gestanden ist, mich nie im Stich gelassen hat. Meine Mutter hat alles für mich getan, sie war sich für keine Arbeit zu schade, um mir das Beste zu gönnen. Sie hat meine Vorlieben immer ohne Druck gefördert und war nie eine Karrieremutter. Ich verdanke meinen Eltern viel Nestwärme. Was immer ich in meinem Leben verbrochen hätte, ich hätte jederzeit nach Hause kommen können.“

Zu diesem Zeitpunkt lag ihre Mutter gerade im Krankenhaus und erholte sich von einem schweren Schlaganfall. Nach dem mehrmonatigen Spitalsaufenthalt holte Monika Martin sie nach Hause und kümmerte sich um sie. Immer wieder postete sie danach noch gemeinsame Fotos mit ihr auf Facebook und ließ ihre Fans am gemeinsamen Leben teilhaben.