In Gesellschaft seiner Frau Penny Lancaster (52), ihren beiden Söhnen Alastair (18) und Aidan (12) und Alastairs Freundin zelebrierte Rockstar Rod Stewart (78) den 95. Geburtstag seiner geliebten Schwester Mary. Über die Bühne gingen die Feierlichkeiten im luxuriösen The Ritz Hotel in London. Stewarts Frau teilte auf ihrem Instagram-Account am Dienstagabend ein Foto des Sextetts vor einem dicht und schick geschmückten Christbaum.

Eine zusammengeschweißte Familienbande

Stewart ist das jüngste von fünf Kindern. Während seiner rund sechs Jahrzehnte im Rampenlicht hat er immer wieder seine Brüder Don und Bob sowie seine Schwestern Mary und Peggy dafür gelobt, dass sie sich in seiner Jugend immer um ihn gekümmert haben. Dabei verwies er beispielsweise auf das Waschen seiner dreckigen Unterhosen nach dem Fußballtraining.

Der weltberühmte Sänger wurde 1945 in London geboren, nachdem seine Familie in den Süden gezogen war. Seine vier älteren Geschwister wurden allesamt in Schottland geboren. Zwischen ihm und seinem nächstälteren Bruder lagen acht Jahre. Nachdem Peggy 1975 im Alter von nur 40 Jahren verstorben war und Don und Bob, die beide über 90 waren, im letzten Jahr gestorben waren, ist Mary das einzige überlebende Geschwisterchen der Rock-Legende.

Vom Fußballtraum zur Musikkarriere

Obwohl in seiner Jugendzeit alles darauf hindeutete, dass Stewart den Sprung zum Profifußballer schaffen könnte, entschied er sich schließlich für eine Musikkarriere. Etwas, wofür er auch seinen Geschwistern dankt. Bei Marys 90. Geburtstagsfeier im Jahr 2019, für die seine älteren Geschwister scherzhaft Rod-Stewart-Imitatoren engagiert hatten, würdigte der Star, wie seine älteren Schwestern und Brüder maßgeblich dazu beigetragen hatten, dass er in die Musikbranche kam.

Die englische Zeitung „The Sun“ berichtete damals, dass er der Party-Menge damals laut von sich gab: „Ob es nun Fußball oder das Waschen meiner schmutzigen Unterhosen war, ich kann nicht genug Gutes über diese Leute sagen.“ Der heute 78-Jährige führte damals weiter aus: „Wir haben unsere Meinungsverschiedenheiten gehabt, nicht wahr, Don? Ab und zu eine kleine Prügelei, aber ich liebe dich und ich liebe dich, Mary.“ Die Beziehung der drei Geschwister wurde über die Jahre immer enger, nachdem ihre Schwester Peggy 1975 bereits im Alter von 40 Jahren an Multipler Sklerose gestorben war.

Acht Kinder von fünf Frauen

Heute ist Stewart selbst Vater von acht Kindern. 1963 begrüßte die Musiklegende mit 18 Jahren mit seiner damaligen Partnerin Susannah Boffey sein erstes Kind, sein heute 60-jährige Tochter Sarah Streeter. Erst rund 20 Jahre später hieß er mit seiner ersten Frau Alana Stewart weiteren Nachwuchs willkommen, seine Tochter Kimberley (44) und Sohn Sean (43). Stewarts erste Ehe endete im Jahr 1984. Stewart teilt auch Tochter Ruby (36) mit dem ehemaligen Model Kelly Emberg und hat eine Tochter Renee (31) und Sohn Liam (29) mit seiner zweiten Ehefrau, dem neuseeländischen Model Rachel Hunter.

Mit seiner heutigen Ehefrau Penny bekam Stewart mit Alastair und Aiden noch Kind Nummer sieben und acht. Zu seinem achtzehnten Geburtstag teilte Lancaster eine herzliche Hommage an ihren ältesten Sohn auf Instagram. Sie teilte eine Reihe von Rückblickfotos von sich selbst und Stewart mit Alastair im Laufe der Jahre und schwärmte in einer Bildunterschrift von ihrem „wunderbaren“ Sohn.