Lange wurde gemunkelt, ob Neymar Jr. (31) und Bruna Biancardi (28) noch ein Paar sind. Bereits während der Schwangerschaft hatte es immer wieder Streitigkeiten gegeben. Mehreren Berichten zufolge soll der 31-Jährige auch mehrere Male fremd geflirtet haben.

Im Oktober kam ihre erste gemeinsame Tochter Mavie auf die Welt. Das Model postete damals stolz ein inniges Familienfoto mit der neugeborenen Tochter.

Trennung nach Geburt

Knapp zwei Monate später bestätigt Biancardi überraschend die Trennung via Instagram. Sie postete ein kleines Statement in ihrer Story: „Dies ist eine persönliche Angelegenheit, aber da ich täglich mit Nachrichten, Annahmen und Witzen in Verbindung gebracht werde, möchte ich mitteilen, dass ich mich nicht in einer Beziehung befinde.“ Die beiden wollen aber weiterhin für Tochter Mavie zusammenhalten.

Neymar verkündete noch im April überglücklich die Schwangerschaft und postete verliebte Fotos mit der 28-Jährigen. Biancardi stammt aus Brasilien und verdient ihr Geld mittlerweile als Model und Influencerin. Davor soll sie im Marketing tätig gewesen sein.

Für den 31-jährigen Fußballer ist es das zweite Kind, bereits mit 19 wurde er Vater seines Sohnes David Lucca. Dessen Mutter ist seine damalige Freundin Carolina Dantas.