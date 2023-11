Die beiden galten viele Jahrzehnte lang als eines der Traumpaare der Musikwelt. Heino (84) und Hannelore (82) waren insgesamt 44 Jahre verheiratet. Nun starb die Ehefrau des Sängers im Alter von 82 Jahren in ihrem gemeinsamen Haus in Kitzbühel, wie die „Bild“-Zeitung berichtet.

Liebe auf den ersten Blick

Der Musiker soll sich zu dieser Zeit in Berlin befunden haben, wo er bei der Aufzeichnung für eine TV-Show war. Heino soll laut Berichten am Boden zerstört gewesen sein, als er von den traurigen Nachrichten erfuhr. In den vergangenen Wochen machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass es Hannelore gesundheitlich nicht mehr gut gehe.

Das Paar lernte sich im Jahr 1972 im Zuge der Dreharbeiten zum Film „Blau blüht der Enzian“ kennen und lieben. Hannelore war damals noch mit dem Prinzen Alfred von Auersperg verheiratet. Bereits vor einigen Jahren haben Heino und Hannelore ihren Wohnsitz von Deutschland nach Kitzbühel verlegt. Die gebürtige Österreicherin habe die Nähe zu den Bergen geliebt und sich in ihrem Eigenheim mit Blick auf den Wilden Kaiser stets sehr wohlgefühlt.

Im Sommer ließ sich die 82-Jährige mehrmals in einer naheliegenden Klinik behandeln. Die Frau des Musikers hatte in der Vergangenheit immer wieder gesundheitliche Probleme. In den 1970er-Jahren überlebte Hannelore einen schweren Autounfall. Im Jahr 2004 erlitt sie einen Herzinfarkt, der ihr ebenfalls zugesetzt habe.

Heino hatte sich in den vergangenen Jahren liebevoll um seine Frau gekümmert. „Ein Leben ohne Hannelore kann und will ich mir nicht vorstellen“, sagte er in einem früheren Interview.