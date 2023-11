Bereits im vergangenen Jahr hat Ex-Skirennläuferin Anna Veith (34) bewiesen, dass sie nicht nur auf der Piste, sondern auch vor der Kamera eine gute Figur macht. Die gebürtige Halleinerin ist das Gesicht einer aktuellen Calzedonia-Kampagne. Stolz präsentiert die baldige Zweifach-Mama die Schnappschüsse in den sozialen Medien.

Das Shooting zur neuen Winterkollektion des italienischen Modeunternehmens fand diesmal in Wien statt. Sie stand auch für die diesjährige Bademoden-Kollektion vor der Linse, dafür wurde mit Star-Fotograf Riccardo Vimercati auf den Kanarischen Inseln gearbeitet.

Die 34-Jährige setzt einen schwarzen Overall in Szene und schreibt scherzhaft dazu: „Fühlt sich ein bisschen an wie ein Rennanzug. Ich habe kurz bei Calzedonia angerufen, ob er auch fürs Skifahren geeignet ist.“