Höhenangst hat Oscar-Preisträger Jared Leto definitiv keine. Denn der 51-jährige Schauspieler und Musiker begab sich am Donnerstag in New York City in schwindelerregende Höhen. In rotem Sportanzug, mit Sonnenbrille und an Seilen befestigt kletterte Leto in rund 400 Metern Höhe einen Teil der Fassade des Empire State Buildings hinauf. Auf seinem Instagram-Profil gibt es Drohnenaufnahmen der spektakulären Aktion.

Ziel der waghalsigen Klettereinlage war vor allem, die anstehende Welttournee seiner Band Thirty Seconds to Mars zu bewerben. Außerdem gibt es mit „It‘s The End of The World But It‘s a Beautiful Day“ auch ein neues Album.

Leto kommt auch nach Österreich

„In vielerlei Hinsicht geht es in diesem Album darum, seinen Träumen zu folgen und sich selbst zu überwinden, das scheinbar Unmögliche zu tun. Die Besteigung des Empire State Building fällt für mich sicherlich in diese Kategorie. Genauso wie die Welttournee mit meinem Bruder und das Teilen dieser unvergesslichen Konzerte und Erfahrungen mit euch allen“, schreibt Leto auf Instagram.

Im Rahmen der Welttournee kommt Thirty Seconds to Mars auch nach Österreich. Am 18. Mai 2024 geben sich Leto und seine Bandkollegen in der Wiener Stadthalle die Ehre.

Leto war in den 90er-Jahren mit der Serie „Willkommen im Leben“ berühmt geworden. 2014 hatte er für seine Rolle in dem Film „Dallas Buyers Club“ den Oscar als bester Nebendarsteller bekommen.