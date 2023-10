Der Name Taylor Swift ist wohl gerade wieder in aller Munde, die 33-jährige Sängerin bricht auch in diesem Jahr wieder einen Rekord nach dem anderen. Nach dem großen Erfolg ihrer „Eras Tour“, setzt sie mit ihrem Konzertfilm noch einen drauf. Zur Krönung des Jahres veröffentlicht sie die neue Version ihres Kult-Albums „1989“ aus dem Jahr 2014.

Besondere Bedeutung

Swift hat Hits wie „Style“, „New Romantics“, „Blank Space“ oder „Shake it off“ neu aufgenommen. „Mein Name ist Taylor und ich wurde 1989 geboren“, schreibt sie zu ihren neuen Fotos auf Instagram. Bereits vorab verriet der Popstar, dass das Album zu ihren liebsten zählt: „Ich wurde 1989 geboren, zum ersten Mal im Jahr 2014 neu erfunden, und ein Teil von mir wurde im Jahr 2023 mit der Wiederveröffentlichung dieses Albums, das ich so sehr liebe, zurückgeholt. Niemals in meinen kühnsten Träumen hätte ich mir vorgestellt, wie lange du die Magie in meinem Leben verbreiten würdest.“ Neben den altbewährten Klassikern präsentiert Swift fünf neue Songs, die es nicht auf das damalige Album geschafft hätten.

Ihre große Fangemeinde hat sich den 27. Oktober seit Wochen rot im Kalender angezeichnet. Bereits vor einigen Tagen posteten die sogenannten Swifties im Netz, wie sehr sie sich auf das neue Album freuen.